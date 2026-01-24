Fiorentina-Cagliari 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (15’ st Brescianini); Fagioli, Mandragora (1’ st Fabbian), Ndour (15’ st Harrison); Solomon (38’ st Fortini), Piccoli, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (35’ st Zappa), Adopo, Mazzitelli (35’ st Prati), Gaetano, Obert (35’ st Idrissi); Kilicsoy (26’ st Borrelli), Esposito (19’ st Sulemana). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Cavuoti, Dossena, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
Arbitro: Guida
Marcatori: 31’ Kilicsoy (C), 2’ st Palestra (C), 29’ st Brescianini (F)
Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (C), Comuzzo (F