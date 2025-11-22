Cagliari-Genoa 3-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola (32' st Di Pardo), Prati, Folorunsho, Felici (12' st Idrissi); Borrelli (26' st Pavoletti), Esposito (26' st Luvumbo). A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Pintus, Obert, Gaetano, Rog, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli (33' st Carboni), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (43' st Masini), Frendrup, Thorsby (22' st Gronbaek), Martin; Vitinha (33' st Ekuban), Colombo (43' st Ellertsson). A disp.: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Stanciu, Ekhator, Fini, Venturino. All.: De Rossi
Arbitro: La Penna
Marcatore: 18' Vitinha (G), 33', 15' st Borrelli (C), 41' Ostigard (G), 42' Esposito (C), 38' st Maartin (G)
Ammoniti: Norton-Cuffy (G), Deiola (C), Prati (C), Gronbaek (G), Luperto (C), Mina (C)
Espulso: Norton-Cuffy (G)