Udinese-Bologna 0-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue (18' st Zanoli), Ekkelenkamp (26' st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara (26' st Zemura); Zaniolo (19' st Bayo), Davis (18' st Buksa). A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Palma, Modesto, Lovric, Zarraga, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (18' st Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (33' st Sulemana), Fabbian (33' st Bernardeschi), Dominguez (39' st Odgaard); Castro (40' st Dallinga). A disp.: Pessina, Happonen, Lykogiannis, Lucumì, Vitik, Ferguson. All.: Italiano
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 9' st, 14' st Pobega, 48' st Bernardeschi
Ammoniti: De Silvestri (B)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile