La Lazio a fianco delle donne, contro il Lecce iniziativa speciale

Su maglie giocatori ci sarà nome di una donna della loro vita

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La Lazio scende in campo al fianco delle donne. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la società biancoceleste metterà in atto diverse iniziative. A partire dalla decisione di far scendere i calciatori sul terreno di gioco, in occasione della sfida di domenica col Lecce, indossando una maglia speciale con inciso il nome di una donna appartenente al proprio nucleo familiare.

"Un'iniziativa unica nel panorama calcistico italiano - ricorda il club - pensata per portare sul terreno di gioco un messaggio intimo, autentico e fortemente identificativo, trasformando la testimonianza dei giocatori in un segno diretto di vicinanza alle donne della loro vita".

In occasione delle partite Lazio Women-Inter Milano Women e Lazio-Lecce, inoltre, 100 posti delle tribune coperti da un drappo rosso mentre 4 sedie rosse saranno posizionate a bordocampo. Alle iniziative prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (ANSA).