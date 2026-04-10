Gallipoli in crisi societaria, i giocatori protestano sedendosi in campo contro il Brindisi

Il Gallipoli ormai da diverso tempo vive una situazione societaria molto complicata che negli ultimi tempi è diventata insostenibile – visti anche i mancati pagamenti degli stipendi - e per questo nel corso della sfida contro il Brindisi, valevole per il campionato di Eccellenza Pugliese, i giocatori salentini hanno messo in scena una plateale protesta in campo. Al momento del fischio d’inizio infatti i calciatori si sono seduti sul manto erboso del Fanuzzi per qualche secondo in segno di protesta che è stato accolto positivamente sia dai tifosi presenti sugli spalti, che hanno applaudito, sia dai giocatori avversari che hanno atteso che si rialzassero prima di iniziare il gioco.

Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico degli jonici William Barbosa ha provato a spiegare la protesta: “Il minuto di contestazione? I ragazzi hanno voluto dare un segnale. Ci aspettiamo un sostegno per questi ragazzi che cercano di lavorare e dare tutto per questa maglia. Cercheremo di terminare la stagione nel miglior modo possibile”.