Il presidente della Turchia Erdogan vede il presidente della Fifa Infantino a Istanbul

'Congratulazioni a Montella che ha portato la Turchia ai mondiali'

(ANSA) - ISTANBUL, 10 APR - Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un incontro a Istanbul con il presidente della Fifa Gianni Infantino, a cui hanno partecipato anche il ministro della Gioventù e dello Sport turco Osman Askin Bak e il presidente della Federcalcio turca Ibrahim Haciosmanoglu. Lo riferisce l'ufficio della presidenza della Repubblica turca. Infantino si trova in Turchia per il lancio del progetto "Fifa Arena", un'iniziativa che ha l'obiettivo di realizzare mille campi da calcio in 100 Paesi del mondo entro il 2031 per avvicinare i giovani allo sport. Nell'ambito del progetto, in Turchia sono già stati completati 11 campi da calcio finora, soprattutto nelle regioni del sud est del Paese che sono state colpite dal terremoto del 2023, mentre si prevede che siano in tutto 60 i campi da calcio che saranno realizzati nelle città turche entro il 2031.

"Avevamo previsto 60 campi in Turchia, ma forse potremmo arrivare a 100. Insieme possiamo raggiungere anche questo obiettivo. Sono sicuro che troveremo anche dei partner che ci sosterranno nella costruzione di questi campi. La cosa più importante è offrire ai giovani qui l'opportunità di giocare a calcio in un ambiente sano", ha detto Infantino durante la cerimonia di lancio di "Fifa Arena" a Istanbul, come riferisce il quotidiano sportivo turco Fanatik. "Come italiano, voglio anche fare un applauso a Vincenzo Montella", ha detto Infantino, complimentandosi con il ct della nazionale turca per avere portato la Turchia ai mondiali. (ANSA).