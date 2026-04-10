Le partite di oggi: il programma di venerdì 10 aprile
Serata ricca di calcio tra campionati italiani e internazionali. Dalla Serie A alla Premier League, passando per Ligue 1, Bundesliga e Liga, i riflettori sono puntati, in particolare, su Roma-Pisa e Real Madrid-Girona, ma il programma offre diversi spunti interessanti anche negli altri tornei. Di seguito il menu calcistico di venerdì 10 aprile:
Serie A (Italia)
20:45 Roma – Pisa
Serie B (Italia)
20:30 Frosinone – Palermo
Serie C – Girone A (Italia)
20:30 Alcione Milano – Lecco
Premier League (Inghilterra)
21:00 West Ham – Wolves
Ligue 1 (Francia)
19:00 Paris FC – Monaco
21:05 Marsiglia – Metz
Bundesliga (Germania)
20:30 Augusta – Hoffenheim
Eredivisie (Olanda)
20:00 Twente – FC Volendam
Liga Portugal (Portogallo)
21:45 Famalicao – Moreirense
LaLiga (Spagna)
21:00 Real Madrid – Girona
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