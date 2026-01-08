Oggi in TV, Serie A: dove vedere Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa
Si chiude la 19ª giornata di Serie, due i posticipo in programma: alle 18.30 Cremonese-Cagliari, alle 20.45 Milan-Genoa. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 8 gennaio
18.30 Cremonese-Cagliari (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Milan-Genoa (Serie A) - DAZN, DAZN 1
21.00 Arsenal-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
