Hellas Verona-Bologna 2-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez (1' st Slotsager), Nelsson, Valentini; Niasse (31' st Cham), Suat Serdar (7' st Gagliardini), Al-Musrati (7' st Giovane), Bernede, Bradaric; Orban, Sarr (36' st Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harroui, Ebosse, Isaac. All.: Zanetti
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (34' st Zortea), Heggem, Vitik, Juan Miranda; Freuler, Pobega (20' st Moro); Orsolini (44' st Fabbian), Odgaard (34' st Ferguson), Dominguez; Castro (20' st Immobile). A disposizione: Skorupski, Pessina, Rowe, Casale, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana. All.: Italiano
Arbitro: Mariani
Marcatori: 13' Orban (H), 21' Orsolini (B), 29' Odgaard (B), 43' Castro (B), 26' st aut. Freuler (H)
Ammoniti: Unai Núñez (H), Vitik (B), Orsolini (B)