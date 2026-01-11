Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, dove vedere Inter-Napoli, Fiorentina-Milan e il Clasico di Supercoppa

Oggi in TV, dove vedere Inter-Napoli, Fiorentina-Milan e il Clasico di Supercoppa
© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30
Dimitri Conti

Tanto calcio in televisione nella giornata di oggi, domenica 11 gennaio 2026.

Prosegue la 20^ giornata di Serie A, con Lecce-Parma che apre le danze all'ora di pranzo e il piatto forte che arriva invece in serata, con la sfida dal sapore di Scudetto tra Inter e Napoli. Nel mezzo, anche Fiorentina-Milan. Non soltanto però il massimo campionato italiano, perché ci sono partite da poter vedere anche di Serie B, C e persino D. E poi i tornei internazionali, dalla Bundesliga alla Liga, passando per la FA Cup. A proposito di coppe, si assegna a Gedda la Supercoppa di Spagna con la finalissima che è il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Di seguito tutte le partite, con orario e canale di trasmissione.

12.30 Lecce-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Livorno-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Casarano-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Derby County-Leeds (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
14.00 Rayo Vallecano-Maiorca (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Cavese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Monopoli-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Alcione-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Carpi-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Virtus Verona-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Lentigione-Pro Sesto (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Fiorentina-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Mantova-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Portsmouth-Arsenal (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.00 Juventus-Roma (Supercoppa Italiana femminile) - SKY SPORT UNO e NOW
15.30 Borussia Monchengladbach-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
15.30 West Ham-QPR (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Norwich-Walsall (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Swansea-WBA (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Hull City-Blackburn (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Sheffield United-Mansfield (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.15 Levante-Espanyol (Liga) - DAZN
17.15 Padova-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Casertana-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Arezzo-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Lecco-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Sambenedettese-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Perugia-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Manchester United-Brighton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
18.00 Verona-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.00 Barcellona-Real Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO
20.30 Pineto-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Inter-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

