Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, rinforzare la squadra in linea con la "politica verde" della società

Calciomercato Inter, rinforzare la squadra in linea con la "politica verde" della societàTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:13Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Michele Maresca per LINTERISTA.IT

Nel corso degli ultimi mesi sono tanti i nomi di calciatori promettenti accostati all'Inter in vista della finestra invernale e di quella estiva di calciomercato.
In ogni caso, l'idea di fondo era quella di ribadire la volontà della società nerazzurra di applicare, in linea con le direttive di Oaktree, una "politica verde" funzionale alla creazione di valore nel presente e futuro.

Come sempre accade, la verità non può essere raggiunta assumendo posizioni "radicali". L'Inter vuole effettivamente ringiovanire la propria rosa - a partire da quel reparto arretrato che vedrà con ogni probabilità l'addio, a fine stagione, di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij - ma ciò non significa che intenda sacrificare l'ambizione e la competitività sull'altare dei suoi naturali interessi di natura economica e finanziaria. Generare plusvalenze, attraverso il graduale inserimento di giocatori in grado di rappresentare degli asset strategici per l'avvenire, non è un concetto che può prescindere dai propositi che informano la visione della dirigenza sotto il profilo dei risultati sportivi. Il Presidente Giuseppe Marotta, così come la dirigenza che lo accompagna nell'attuazione del progetto nerazzurro nella sua interezza, reputa prioritario il mantenimento della squadra in un regime di massima competizione. Immaginare il contrario significa colpire lontano dal centro.

La visione dell'Inter alla prova dei "nomi concreti"

Su queste basi, da sempre ribadite dalla redazione de L'Interista, è opportuno analizzare le voci di mercato sui "calciatori futuribili" al riparo dall'idea - non aderente alla realtà - di un esclusiva attenzione della dirigenza dell'Inter a quella categoria di giocatori. Una premessa è doverosa: i meneghini apprezzano, senza dubbio, profili come quelli di Elia Caprile, Tarik Muharemovic, Arthur Atta o Giovane. Le prestazioni di giovani "in rampa di lancio", impegnati a difendere i colori di una squadra medio-piccola della Serie A, sono sicuramente monitorate dai top club italiani, incluso quello nerazzurro, in vista di un eventuale affondo futuro. Ma i tempi e le modalità di un tale investimento non possono prescindere dal contesto di riferimento: l'Inter, squadra che ambisce a vincere in ogni stagione, non intende attribuire una "centralità operativa" a figure che, come legittimo e naturale che sia, sono soltanto all'alba del proprio percorso.

Il ragionamento da cui non si può prescindere

La priorità dell'Inter è quella di concretizzare la bellezza del suo gioco con la concretezza dei risultati. Le scelte di mercato future sanno consequenziali, senza che gli interessi di natura economica e finanziaria vengano a collidere con il profilo sportivo. Regola, non eccezione: come ogni squadra orientata alla vittoria, l'Inter è consapevole che i successi passino dalla sua capacità di agire come un'orchestra che suona in maniera compatta.

Articoli correlati
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Materazzi: "Stasera favorita l'Inter. A Napoli perse per un rigore mai visto nella... Materazzi: "Stasera favorita l'Inter. A Napoli perse per un rigore mai visto nella storia del calcio”
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Altre notizie Altre Notizie
Edoardo Bove, nuova vita al Watford Edoardo Bove, nuova vita al Watford
Calciomercato Fiorentina, grande lavoro anche in uscita. Pablo Mari va in Arabia Calciomercato Fiorentina, grande lavoro anche in uscita. Pablo Mari va in Arabia
Calciomercato Cagliari, il coraggio di alzare l'asticella. Ma la vera sfida si gioca... Calciomercato Cagliari, il coraggio di alzare l'asticella. Ma la vera sfida si gioca fuori da campo
Calciomercato Inter, rinforzare la squadra in linea con la "politica verde" della... Calciomercato Inter, rinforzare la squadra in linea con la "politica verde" della società
Calciomercato Juventus, Vlahovic e Chiesa, chi va e chi viene Calciomercato Juventus, Vlahovic e Chiesa, chi va e chi viene
Raffaele Palladino e la magia unica Raffaele Palladino e la magia unica
Oggi in TV, dove vedere Inter-Napoli, Fiorentina-Milan e il Clasico di Supercoppa... Oggi in TV, dove vedere Inter-Napoli, Fiorentina-Milan e il Clasico di Supercoppa
Le partite di oggi: il programma di domenica 11 gennaio Le partite di oggi: il programma di domenica 11 gennaio
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ricordate Ghisolfi? Koné e Soulé sono opera sua (così come Dovbyk e Saud...)
Immagine top news n.1 Atalanta da Champions: così è cambiata la media punti della Dea da Juric a Palladino
Immagine top news n.2 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.3 Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.4 Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli
Immagine top news n.5 Serie B, i risultati della giornata: cadono Bari, Sampdoria e Monza, colpo Empoli
Immagine top news n.6 L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fabregas dopo Como-Bologna: "Italiano gioca sempre così. Ed è un merito"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, spunta Mateta per il dopo-Vlahovic: scout a Londra, il prezzo
Immagine news Serie A n.3 Ricordate Ghisolfi? Koné e Soulé sono opera sua (così come Dovbyk e Saud...)
Immagine news Serie A n.4 Cambiaghi gol ed espulsione in Como-Bologna, Italiano: "Poteva evitare, ci ho parlato"
Immagine news Serie A n.5 Loftus-Cheek per Gatti? I dettagli sull'ipotesi di scambio fra Milan e Juventus
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, peccato (e rimpianto) Capitale. Brutto finale, i neroverdi sono in crisi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Serie B, continua la 19ª giornata: due gare in programma, occhi su Padova-Modena
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Padova-Modena: biancoscudati per consolidarsi, canarini per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Mantova-Palermo: Inzaghi a caccia del colpaccio in casa di Modesto
Immagine news Serie B n.5 Catania, Toscano: "Nessuna gara è semplice, contro la Cavese servono fame e qualità"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.3 Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"
Immagine news Serie C n.6 Brescia, doppio colpo di mercato: in chiusura le trattative per Marras e Lescano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)