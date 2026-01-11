Calciomercato Fiorentina, grande lavoro anche in uscita. Pablo Mari va in Arabia

Il mercato della Fiorentina è più aperto che mai, in entrata ma anche e soprattutto in uscita dove oggi si è registrato l'addio del difensore centrale Pablo Marì (partito per l'Arabia da Peretola nel pomeriggio) che dopo quello di Viti lascia il reparto un po' scoperto. Ma al mometo non sembra la difesa la priorità anche perché con il cambio di modulo Vanoli e la dirigenza vogliono valutare bene.

Sempre in uscita c'è interesse intorno a Kouame, con tre club che hanno preso informazioni, Girona, Valencia e Sampdoria. Ma da Roma parlano di interesse per Gudmundsson e Fortini da inserire magari nell'operazione Baldanzi.

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame è tornato in campo da qualche settimana ma dopo il primo spezzone e la prima maglia da titolare sulla fascia, Vanoli non gli ha dato più spazio. Il giocatore comunque ha diverse squadre, all'estero e in Italia, che hanno chiesto informazioni su di lui. Si tratta di Girona e Valencia in Spagna e della Sampdoria in serie B. I doriani tra l'altro hanno discorsi di mercato aperti con la la Fiorentina grazie al prestito di Martinelli concretizzatosi ad inizio settimana.