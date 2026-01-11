Calciomercato Juventus, Vlahovic e Chiesa, chi va e chi viene

Alla ricerca di un vice Yildiz, tra possibili ritorni e nomi sorprendenti

Nel mercato di gennaio la Juventus non effettuerà movimenti eclatanti ma cercherà di puntellare la rosa per raggiungere i primi quattro posti e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, economicamente vitale per il club. Si cerca soprattutto un giocatore in grado di poter far rifiatare Kenan Yildiz, evitando di far sobbarcare al talento turco un numero di partite eccessive. Il primo nome nella lista dei dirigenti bianconeri è quello di Federico Chiesa.

L'esterno azzurro tornerebbe volentieri alla Juve, cacciato in malo modo dal duo Motta - Giuntoli, e si sta lavorando per trovare l'intesa economica e la formula giusta con il Liverpool.

Chiesa non è l'unico nome che circola: si parla anche di Daniel Maldini che non sta facendo bene all'Atalanta. Anche Napoli e Lazio sono sulle sue tracce ma sarebbe un rischio che la Juve non può correre. Piace anche il profilo di Ferreira Carrasco che porterebbe esperienza internazionale in un gruppo latente dal quel punto di vista. L'ex Atltetico Madrid vorrebbe tornare in Europa a giocare campionati più competitivi di quello arabo e la Juve potrebbe essere una destinazione corretta.

Vlahovic, Milan e non solo,parte l'asta per il serbo

In attesa del ritorno in campo, Dusan Vlahovic resta sempre un obiettivo di mercato per diverse squadre. La Juve proverà a dialogare per prolungare il contratto, ma nel frattempo il Mialn sembra in vantaggio sulla concorrenza. L'agente Ristic ascolta e prende nota, ma oltre al Milan si starebbe muovendo anche l'Inter interessata ad un colpo in avanti a parametro zero. Dusan ha pretendenti anche all'estero. Su tutte il Barcellona che perderà Lewandosky, ma il serbo piace anche al Bayern Monaco. Più freddi al momento i club inglesi.