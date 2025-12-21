Le partite di oggi: il programma di domenica 21 dicembre
Inizia oggi con la sfida tra Marocco e Comore la Coppa d'Africa 2025. In Italia prosegue invece il sedicesimo turno di Serie A, che vedrà disputarsi quattro gare tra le 12.30 e le 20.45 con importanti scontri salvezza e anche la prova del nove per l'Atalanta di Palladino. Di seguito il programma calcistico di domenica 21 dicembre:
African Nations Cup
20:00 Marocco – Comoros
Bundesliga
15:30 Magonza – St. Pauli
17:30 Heidenheim – Bayern
Premier League
17:30 Aston Villa – Manchester United
Serie A
12:30 Cagliari – Pisa
15:00 Sassuolo – Torino
18:00 Fiorentina – Udinese
20:45 Genoa – Atalanta
Serie B
15:00 Entella – Südtirol
17:15 Mantova – Empoli
Serie C – Girone A
14:30 L.R. Vicenza – Triestina
14:30 Pro Vercelli – Arzignano
17:30 Giana Erminio – Cittadella
17:30 Lecco – Pergolettese
17:30 Novara – Ospitaletto
Serie C – Girone B
12:30 Ascoli – Campobasso
12:30 Bra – Juventus U23
14:30 Pianese – Ternana
17:30 Perugia – Forlì
Serie C – Girone C
14:30 Catania – Atalanta U23
14:30 Latina – Crotone
17:30 Monopoli – Potenza
20:30 Casarano – Altamura
20:30 Siracusa – Trapani
Eredivisie
12:15 Utrecht – PSV
14:30 Feyenoord – Twente
14:30 G.A. Eagles – Groningen
16:45 FC Volendam – Sparta Rotterdam
16:45 Sittard – AZ Alkmaar
Liga Portugal
16:30 AFS – Nacional
19:00 Tondela – Casa Pia
21:30 Santa Clara – Arouca
LaLiga
14:00 Girona – Atlético Madrid
16:15 Villarreal – Barcellona
18:30 Elche – Rayo Vallecano
21:00 Betis – Getafe