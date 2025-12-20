Lazio-Cremonese 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (37’ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (19’ st Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (19’ st Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Sarri
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (24’ st Ceccherini); Barbieri (43’ st Floriani Mussolini), Bondo, Grassi (24’ st Vandeputte), Johnsen (31’ st Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (31’ st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola
Arbitro: Pairetto
Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C), Barbieri (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)
Espulsi: Ceccherini (C)