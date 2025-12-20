Coppa d'Africa 2025/26, tutti i convocati che giocano in Italia
Manca sempre meno all'inizio della Coppa D'Africa, al via il 21 dicembre.
Chi non ci sarà è Diao, ko col Como nell'ultima partita con la Roma e costretto al forfait col suo Senegal: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Non mancano chiaramente altri giocatori della A che hanno già lasciato i loro club per iniziare ad allenarsi con le proprie nazionali. Di seguito, tutti i convocati per la competizione (anche dalla B, C e D)
Dopo l'infortunio nell'ultimo match di campionato contro la Roma, Diao salterà la Coppa d’Africa col suo Senegal. Il giocatore - a lungo ai box quest'anno - era stato convocato ma dovrà dare forfait. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro.
ATALANTA
Kossounou (Costa d'Avorio)
Lookman (Nigeria)
CAGLIARI
Liteta (Zambia)
Luvumbo (Angola)
GENOA
Onana (Camerun)
LAZIO
Dele-Bashiru (Nigeria)
Dia (Senegal)
LECCE
Gaspar (Angola)
Coulibaly (Mali)
Banda (Zambia)
PISA
Akinsanmiro (Nigeria)
Nzola (Angola)
ROMA
Ndicka (Costa d'Avorio)
El Aynaoui (Marocco)
SASSUOLO
Coulibaly (Mali)
TORINO
Coco (Guinea Equatoriale)
Masina (Marocco)
UDINESE
Bayo (Costa d'Avorio)
Modesto (Angola)
VERONA
Belghali (Algeria)
I CONVOCATI IN SERIE B, C E D
SERIE B
Bari: Mehdi Dorval (Algeria)
Frosinone: Anthony Oyono (Gabon), Jeremy Oyono (Gabon)
Monza: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
SERIE C
Vis Pesaro: José Machin (Guinea Equatoriale)
SERIE D
Mestre: Faisal Bangal (Mozambico)