Coppa d'Africa 2025/26, tutti i convocati che giocano in Italia

La Coppa d'Afrca inizierà il 21 dicembre 2025 e si concluderà il 18 gennaio 2026 al Prince Moulay Abdellah Stadium

Manca sempre meno all'inizio della Coppa D'Africa, al via il 21 dicembre.

Chi non ci sarà è Diao, ko col Como nell'ultima partita con la Roma e costretto al forfait col suo Senegal: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Non mancano chiaramente altri giocatori della A che hanno già lasciato i loro club per iniziare ad allenarsi con le proprie nazionali. Di seguito, tutti i convocati per la competizione (anche dalla B, C e D)

ATALANTA

Kossounou (Costa d'Avorio)

Lookman (Nigeria)

CAGLIARI

Liteta (Zambia)

Luvumbo (Angola)

GENOA

Onana (Camerun)

LAZIO

Dele-Bashiru (Nigeria)

Dia (Senegal)

LECCE

Gaspar (Angola)

Coulibaly (Mali)

Banda (Zambia)

PISA

Akinsanmiro (Nigeria)

Nzola (Angola)

ROMA

Ndicka (Costa d'Avorio)

El Aynaoui (Marocco)

SASSUOLO

Coulibaly (Mali)

TORINO

Coco (Guinea Equatoriale)

Masina (Marocco)

UDINESE

Bayo (Costa d'Avorio)

Modesto (Angola)

VERONA

Belghali (Algeria)

I CONVOCATI IN SERIE B, C E D

SERIE B

Bari: Mehdi Dorval (Algeria)

Frosinone: Anthony Oyono (Gabon), Jeremy Oyono (Gabon)

Monza: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

SERIE C

Vis Pesaro: José Machin (Guinea Equatoriale)

SERIE D

Mestre: Faisal Bangal (Mozambico)