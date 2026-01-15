Le partite di oggi: il programma di giovedì 15 gennaio
Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato in data odierna, giovedì 15 gennaio 2026.
Si conclude il programma dei recuperi della 16^ giornata di Serie A con le ultime due partite che rimangono, quella tra Verona e Bologna inaugura il tardo pomeriggio prima che Como-Milan chiuda i conti e riporti tutte le squadre del campionato italiano con lo stesso numero di gare giocate. Non solo la Serie A, però, perché in serata si scende in campo anche in Bundesliga e per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Di seguito tutti i vari incontri, con a fianco l'orario di inizio.
Serie A (recuperi 16^ giornata)
18:30 – Hellas Verona vs Bologna
20:45 – Como vs Milan
Bundesliga (17^ giornata)
20:30 – Augusta vs Union Berlino
Copa del Rey (Ottavi di finale)
21:00 – Burgos CF vs Valencia
21:00 – Racing Santander vs Barcellona
