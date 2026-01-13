Le partite di oggi: il programma di martedì 13 gennaio
Gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la sfida tra Roma e Torino, ma anche il 17° turno di Bundesliga: è questo il programma calcistico di martedì 13 gennaio. Di seguito le partite in programma oggi in Italia e all'estero:
Bundesliga
18:30 Stoccarda - Francoforte
20:30 Amburgo - Leverkusen
20:30 Dortmund - Brema
20:30 Magonza - Heidenheim
Coppa Italia
21:00 Roma - Torino
