Le partite di oggi: il programma di martedì 13 gennaio

Gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la sfida tra Roma e Torino, ma anche il 17° turno di Bundesliga: è questo il programma calcistico di martedì 13 gennaio. Di seguito le partite in programma oggi in Italia e all'estero:

Bundesliga

18:30 Stoccarda - Francoforte

20:30 Amburgo - Leverkusen

20:30 Dortmund - Brema

20:30 Magonza - Heidenheim

Coppa Italia

21:00 Roma - Torino