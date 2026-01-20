Le partite di oggi: il programma di martedì 20 gennaio

È tempo di Champions League in Europa, con ben nove appuntamenti da seguire tra le 16.30 e le 21. Due le squadre italiane impegnate: Inter e Napoli, che se la vedranno rispettivamente con Arsenal e Copenhagen. Di seguito il programma della settima giornata della fase campionato:

Champions League - Fase campionato

16:30 Kairat Almaty - Club Brugge

18:45 Bodo/Glimt - Manchester City

21:00 FC Copenhagen - Napoli

21:00 Inter - Arsenal

21:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen

21:00 Real Madrid - Monaco

21:00 Sporting - PSG

21:00 Tottenham - Borussia Dortmund

21:00 Villarreal - Ajax