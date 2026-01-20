Le partite di oggi: il programma di martedì 20 gennaio
È tempo di Champions League in Europa, con ben nove appuntamenti da seguire tra le 16.30 e le 21. Due le squadre italiane impegnate: Inter e Napoli, che se la vedranno rispettivamente con Arsenal e Copenhagen. Di seguito il programma della settima giornata della fase campionato:
Champions League - Fase campionato
16:30 Kairat Almaty - Club Brugge
18:45 Bodo/Glimt - Manchester City
21:00 FC Copenhagen - Napoli
21:00 Inter - Arsenal
21:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen
21:00 Real Madrid - Monaco
21:00 Sporting - PSG
21:00 Tottenham - Borussia Dortmund
21:00 Villarreal - Ajax
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
