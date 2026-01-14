Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 gennaio
Non mancano le partite da poter seguire in data odierna, mercoledì 14 gennaio 2026.
Si comincia con i recuperi della 16^ giornata di Serie A, scendono in campo il Napoli contro il Parma nel tardo pomeriggio e l'Inter, che ospita il Lecce, in prima serata. In programma però c'è anche tanto altro: le semifinali di Coppa d'Africa e quelle di Coppe di Lega inglese. E poi anche la Coppa del Re spagnola e la Bundesliga. Di seguito tutti gli incontri, con accanto l'orario del relativo fischio di inizio.
Serie A
18:30 – Napoli vs Parma
20:45 – Inter vs Lecce
Coppa d'Africa (Semifinali)
18:00 – Senegal vs Egitto
21:00 – Nigeria vs Marocco
Bundesliga
18:30 – Wolfsburg vs St. Pauli
20:30 – Colonia vs Bayern
20:30 – Hoffenheim vs Monchengladbach
20:30 – RB Lipsia vs Friburgo
EFL Cup (Semifinali)
21:00 – Chelsea vs Arsenal
Copa del Rey (Ottavi di finale)
21:00 – Alaves vs Vallecano
21:00 – Albacete vs Real Madrid
21:00 – Betis vs Elche
