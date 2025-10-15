Oggi in TV, Champions League femminile: Roma-Barcellona su Disney+
Continua la Champions League femminile, con la seconda giornata della fase campionato. In campo la Roma, che dopo aver affrontato il Real Madrid alla prima giocata, questa sera se la vedrà con il Barcellona. Fischio d'inizio alle 21.00, la gara sarà trasmessa in esclusiva su Disney+.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 15 ottobre.
18.45 Lione-St. Polten (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Valerenga-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Roma-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Chelsea-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Leuven-Twente (Champions League femminile) - DISNEY+
Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l'insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
