Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 29 ottobre

Il turno infrasettimanale di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 29 ottobre. Ieri in campo le prime due partite: nel pomeriggio il Napoli ha vinto di misura sul campo del Lecce portandosi momentaneamente al comando solitario, mentre in serata Atalanta e Milan hanno pareggiato per 1-1.

Il turno prosegue oggi. Nel pomeriggio in campo Juventus-Udinese (a Torino è in ballo anche la questione del nuovo allenatore, con Spalletti a un passo), Como-Verona e Roma-Parma. Questa sera, invece l'Inter riceve la visita della Fiorentina. In contemporanea con il match tra nerazzurri e viola, in scena Bologna-Torino e Genoa-Cremonese.