Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 29 ottobre
Il turno infrasettimanale di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 29 ottobre. Ieri in campo le prime due partite: nel pomeriggio il Napoli ha vinto di misura sul campo del Lecce portandosi momentaneamente al comando solitario, mentre in serata Atalanta e Milan hanno pareggiato per 1-1.
Il turno prosegue oggi. Nel pomeriggio in campo Juventus-Udinese (a Torino è in ballo anche la questione del nuovo allenatore, con Spalletti a un passo), Como-Verona e Roma-Parma. Questa sera, invece l'Inter riceve la visita della Fiorentina. In contemporanea con il match tra nerazzurri e viola, in scena Bologna-Torino e Genoa-Cremonese.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
09:45A Tutta C
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"