Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

SPALLETTI SEMPRE PIÙ VICINO ALLA JUVENTUS: FUMATA BIANCA PREVISTA NELLE PROSSIME ORE. IL GENOA BLINDA IL GIOIELLINO EKHATOR: RINNOVO FINO AL 2029. IL NAPOLI RIPENSA AL MERCATO: PELLEGRINI POSSIBILE OCCASIONE, MA OCCHIO A MAINOO. TORINO, MARIPAN HA CONVINTO TUTTI: DOPO IL GOL AL GENOA, PUÒ ARRIVARE IL RINNOVO

Si avvicina a passi sempre più grandi la firma di Luciano Spalletti sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus. Intesa ormai sempre più vicina, la fumata bianca è prevista nelle prossime ore. Nella mattinata di oggi, tra l'altro, proprio Spalletti si è espresso sulla panchina della Juventus, a margine della presentazione del nuovo spot di Montenegro in cui si riunisce idealmente con Totti: "Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata. Oggi sono la persona meno indicata a parlare di Juventus!". Spalletti si prepara così a sostituire Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio di domenica sera. L'ex ct della Nazionale parrebbe insomma aver avuto la meglio nella corsa a tre che lo vedeva fronteggiarsi con Raffaele Palladino e Roberto Mancini.

Il Genoa blinda Jeff Ekhator. Con un comunicato stampa diramato sui propri canali ufficiali, il club ligure ha reso noto di aver esteso il contratto della punta fino al 30 giugno 2029. L’attaccante nato a Genova nel 2006, canterano doc e campione d’Italia con la nostra Under 18 nel 2024, è stato convocato nella Nazionale Under 21 ed è andato a segno nelle partite di qualificazioni all’Europeo di categoria. In questa stagione Ekhator ha giocato undici gare, per un totale di 256 minuti, considerando tutte le competizioni. Otto le apparizioni in campionato - due da titolare - con il gol al Napoli nella sconfitta per 2-1 del Ferraris: una rete nell’unica presenza in Coppa Italia.

L'infortunio di Kevin De Bruyne non può assolutamente far felici i tifosi del Napoli. La notizia del lungo stop del belga, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, obbliga anche la società a delle riflessioni, visto che a dicembre mancherà per la Coppa d'Africa pure Franck Zambo Anguissa, che tornerà orientativamente a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena come l'eliminazione del suo Camerun alla fase a gironi della competizione. Per questo la società sta già pensando a dei possibili rinforzi per gennaio, per ovviare a mancanze di uno o due elementi. Un'occasione è sicuramente rappresentata da Lorenzo Pellegrini, il cui contratto è in scadenza nel 2026. La Roma non glielo rinnoverà e non vuole perderlo a zero, quindi è ipotizzabile un suo addio a metà stagione. A meno che i partenopei non decidano di tentare l'assalto al 20enne del Manchester United, un certo Kobbie Mainoo. Un tentativo era già stato fatto ine state durante la trattativa per portare in Italia Rasmus Hojlund, ma poi si decise di non affondare. A Napoli hanno imparato dal centravanti e da McTominay che il passaggio dai Red Devils agli azzurri è garanzia di qualità e di rendimento elevato. Così accoglierebbero volentieri un altro giocatore dalla Premier.

Decisivo contro il Genoa, il cileno Guillermo Maripan è pronto a legarsi al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport è pronto un prolungamento e adeguamento di contratto, che attualmente scade il 30 giugno 2026. Il cileno, 31 anni, allungherà di un anno. Maripan attualmente percepisce 3.2 milioni lordi (1.7 netti) che fa di lui il terzo giocatore più pagato dopo Duvan Zapata e Che Adams. Il ds Davide Vagnati ha già fatto sapere agli agenti che il Torino si avvarrà dell'opzione di rinnovo che era stata inserita al momento dell'acquisto nell'estate del 2024. Arrivato dal Monaco per 2 milioni, Maripan ha fin qui collezionato 36 presenze con i granata, segnando 2 reti. Capitano contro il Genoa a partita in corso.

ARSENAL, COLLOQUI POSITIVI CON SAKA PER IL RINNOVO DI CONTRATTO: SI VA VERSO LA FUMATA BIANCA. IL PSG PRONTO A BLINDARE PACHO: ENTRO LA FINE DELL'ANNO PREVISTO IL RINNOVO QUINQUENNALE

L’Arsenal continua a lavorare con fiducia al rinnovo di Bukayo Saka, uno dei simboli della nuova generazione dei Gunners e pilastro del progetto tecnico di Mikel Arteta. I colloqui con il giocatore e il suo entourage stanno procedendo in un clima positivo, e le sensazioni che filtrano da Londra sono improntate all’ottimismo, riferisce l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano. Secondo riferito, le parti sono già al lavoro sulla definizione dei dettagli economici del nuovo accordo, che garantirà a Saka un adeguamento salariale in linea con il suo ruolo centrale nella squadra e con le offerte ricevute negli ultimi mesi da altri top club europei. Sebbene le cifre precise non siano ancora state rese note, l’intenzione comune è quella di chiudere presto l’intesa per assicurare continuità al progetto sportivo. I contatti tra Arsenal e staff del giocatore non sono una novità: le prime discussioni erano infatti iniziate prima della sessione estiva di mercato, e da allora le parti hanno mantenuto un dialogo costante. Arteta considera Saka una pedina imprescindibile non solo per le qualità tecniche, ma anche per la maturità e la leadership mostrata nonostante la giovane età. L’obiettivo del club è quello di blindare il talento cresciuto nell’academy con un contratto a lungo termine, evitando qualsiasi rischio di mercato nelle prossime stagioni.

Il Paris Saint-Germain continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze, e tra queste c’è anche William Pacho. Il difensore ecuadoregno, arrivato a Parigi con grande fiducia da parte del club, si è rapidamente imposto come una delle note più positive della squadra. Proprio per questo, fa sapere il noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la dirigenza parigina sta lavorando al suo nuovo contratto, un accordo che le parti intendono rendere ufficiale entro la fine del 2025. Il prolungamento, che avrà una durata di cinque anni, rappresenta un chiaro segnale della volontà del PSG di puntare su Pacho come pilastro della difesa per il futuro. Le trattative procedono senza intoppi e, secondo quanto riferito dal giornalista, si tratta ormai solo di una questione di tempo. L’intesa economica è praticamente definita, e sia il giocatore che la società condividono la stessa volontà di continuare assieme.

Juve: l'attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
