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Serie D, esposto della Reggina contro il Messina: "campionato falsato"

Serie D, esposto della Reggina contro il Messina: "campionato falsato"
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
fonte ANSA
'Schierato giocatori con tesseramento nullo per la quasi totalità della stagione'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 APR - La società di calcio "Reggina Calcio 1914" - serie D girone I - ha presentato un esposto alla procura federale della Figc, in riferimento a "gravi violazioni" da parte del Messina e dei suoi dirigenti nel campionato in corso, "ammessa al campionato, nonostante la dichiarazione di insolvenza decretata lo scorso anno e successivamente penalizzata con 14 punti". Una situazione, "che ha di fatto determinato - viene sottolineato nell'esposto - da una parte, l'irregolarità dell'iscrizione al campionato e la posizione dei tesserati, a partire dall'inizio della stagione sportiva, dall'altra il fatto che l'Acr Messina abbia schierato giocatori con tesseramento nullo per la quasi totalità delle partite della stagione ed in particolare nelle gare disputate, sia nel girone di andata, che in quello di ritorno, contro la Reggina". Partite che si sono concluse con una vittoria del Messina ed un pareggio. I fatti, sottolinea l'esposto, "risulterebbero idonei ad incidere direttamente, sia sulla correttezza dei risultati delle gare già disputate, sia sulla regolarità complessiva del girone e della classifica, con effetti immediati sui meccanismi di promozione e di chiusura del campionato".

Oltre alla Reggina, secondo quanto si è appreso, altre squadre, come Sancataldese e Acireale, hanno presentato analogo esposto e sono in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine "che dovrebbe - dicono alla Reggina - essere avviata d'urgenza (ed eventualmente prevedere una sospensione del campionato di playoff e playout) per evitare una classifica irregolare". Dalla stessa società si ha notizia, anche di una ulteriore indagine federale relativa a presunte irregolarità riferibili ad almeno 13 gare disputate nel girone. "Laddove le violazioni fossero accertate - dicono - e venissero correttamente riattribuiti i punteggi relativi alle gare contro il Messina, la Reggina risulterebbe oggi prima in classifica e virtualmente promossa in serie C". (ANSA).

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