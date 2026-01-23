Le partite di oggi: il programma di venerdì 23 gennaio
L'Inter non ha il tempo di leccarsi le ferite dopo la sonora sconfitta europea contro l'Arsenal: stasera, infatti, i nerazzurri sono attesi dall'anticipo del 22° turno di Serie A in casa contro il Pisa. DI seguito il programma calcistico di venerdì 23 gennaio, che oltre al massimo campionato italiano vede appuntamenti importanti anche in Serie B, in Serie C e negli altri principali campionati europei.
Ligue 1
20:00 Auxerre – Paris Saint-Germain
Bundesliga
20:30 St. Pauli – Hamburger SV
Serie A
20:45 Inter – Pisa
Serie B
20:30 Carrarese – Empoli
Serie C - Girone A
20:30 Triestina – Lumezzane
Serie C - Girone C
20:30 Giugliano – Cavese
Liga Portugal
21:15 Casa Pia – AVS Futebol SAD
LaLiga
21:00 Levante – Elche
