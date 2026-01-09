Le partite di oggi: il programma di venerdì 9 gennaio
Niente Serie A, ma in Italia questo venerdì si gioca comunque: sono infatti in programma due gare valide per il 21° turno di Serie C. A livello internazionale, fari puntati invece sulla Coppa d'Africa e sui principali campionati esteri. Di seguito il programma calcistico del 9 gennaio:
African Nations Cup - Quarti di finale
17:00 – Mali vs Senegal
20:00 – Camerun vs Marocco
Bundesliga
20:30 – Eintracht Francoforte vs Borussia Dortmund
Serie C – Girone B
20:30 – Ascoli vs Ternana
Serie C – Girone C
20:30 – Audace Cerignola vs Potenza
LaLiga
21:00 – Getafe vs Real Sociedad
