Lazio, si insiste per Fabbian: previsti nuovi contatti per il 2003 del Bologna
Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi la Lazio di Claudio Lotito si è portata a casa due innesti del calibro di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, ma non sembra assolutamente intenzionata a fermarsi qui.
Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport nelle prossime ore sarebbero previsti nuovi contatti per lavorare all'approdo nella Capitale di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 del Bologna.
Sempre per la linea mediana della formazione di Maurizio Sarri rimane viva la pista che porta ad Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros.
