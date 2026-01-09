TMW News Milan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto

Il Milan in primo piano nel corso del TMW News di oggi: occhi puntati sul pareggio di ieri sera contro il Genoa, dopo che i rossoneri hanno rischiato anche di perdere (rigore fallito da Stanciu all'ultimo minuto di recupero). E' un Milan che dopo la frenata di ieri si proietta sulla gare esterna di domenica contro una Fiorentina reduce da una vittoria e un pareggio. Occhi puntati anche sulla supersfida tra Inter e Napoli. In collegamento con noi ci saranno Simone Braglia e Massimo Piscedda. con quest'ultimo ci soffermeremo anche sulle mosse di mercato dei biancocelesti che mercoledì hanno pareggiato due a due con la Fiorentina e che domani dovranno vedersela in trasferta contro il Verona.

Il mercato secondo Lotito

Nei giorni scorsi Maurizio Sarri aveva fatto sapere di non conoscere Ratkov, il nuovo attaccante acquistato dalla Lazio. Il presidente Lotito è intervenuto oggi sulla questione sottolineando che "Sarri ha detto che non lo conosce, che non fa lo scout, senza polemica. Milinkovic quando l'ho preso qualcuno lo conosceva? Sergej fra l'altro si è comportato in modo esemplare con noi, ho sbagliato forse io perché quando era arrivata un'offerta da 140 milioni avrei dovuto venderlo. Quando ha chiesto di andare via gli ho detto che sarebbe servita una certa cifra e lui si è messo a lavoro per trovarla".

