Yael Trepy di diritto nella storia del Cagliari

Yael Trepy entra di diritto nella storia del Cagliari Calcio.

Entrato in campo all’84’, l’attaccante ha impiegato appena quattro minuti per trovare la via del gol contro la Cremonese, firmando la rete del definitivo 2-2 dopo che i rossoblù si erano trovati sotto di due reti. Un impatto immediato e decisivo, che ha permesso ai sardi di strappare un punto preziosissimo in trasferta. Per Yael Trepy si è trattato di un esordio da sogno in Serie A: il suo gol rappresenta infatti il secondo più veloce realizzato da un calciatore straniero debuttante in A nella storia del club rossoblù, come ricorda "Seriamente Murens" su Instagram.

Sfiorato il primato stabilito nella scorsa stagione da Florinel Coman, andato a segno contro il Parma dopo appena 100 secondi dal suo ingresso in campo. Con questa rete, Trepy scavalca al secondo posto Moustapha El Kabir, che aveva segnato al 94’ di Roma-Cagliari 1-2 dell’11 settembre 2011, entrando in campo all’86’. Un dato statistico che certifica ulteriormente una serata destinata a restare negli archivi della storia rossoblù.