Sale la tensione per Inter-Napoli, comunicato dei tifosi nerazzurri: "C'è bisogno di noi!"

Sale la tensione e cresce l’attesa a San Siro per il big match che vale la vetta della classifica tra Inter e Napoli. In vista dello scontro diretto di domenica, anche il tifo nerazzurro si prepara a fare la sua parte: il Secondo Anello Verde ha diffuso un comunicato per chiamare a raccolta tutto il popolo interista e trasformare il Meazza in un’unica, grande macchia nerazzurra.

"Scende in campo il 12' uomo. In vista della sfida di domenica contro il Napoli, invitiamo tutti i tifosi interisti presenti al Meazza (in curva e ogni altro settore) a colorare lo stadio di nerazzurro. Portate con voi almeno un vessillo: che sia una sciarpa, una bandiera o uno stendardo. Ognuno faccia la sua parte, esponendolo con orgoglio all'ingresso delle due squadre in campo. L'Inter ha bisogno di noi!".