Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Atletico Madrid-Juventus
Continuano le gare di Champions League femminile. Questa sera tocca alla Juventus, con le bianconere che sfideranno l'Atletico Madrid. La gara sarà trasmessa in diretta a partire dalle 21.00 su Disney+
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 12 novembre
18.45 Barcellona-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Bayern-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Atletico Madrid-Juventus (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Manchester United-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Benfica-Twente (Champions League femminile) - DISNEY+
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
