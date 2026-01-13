Oggi in TV, dove vedere il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Torino
Ci sono appuntamenti con il calcio in televisione anche in data odierna, martedì 13 gennaio 2026.
Questa sera si gioca il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia (chiuderà il tabellone Fiorentina-Como il 27 gennaio), all'Olimpico capitolino si affrontano la Roma e il Torino. Non solo la coppa nazionale, perché per gli appassionati ci sono anche due partite di Bundesliga: scende in campo il Borussia Dortmund. Di seguito il programma con le varie partite, comprensivo di orario e canale di trasmissione.
18.30 Stoccarda - Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Borussia Dortmund - Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Roma - Torino (Coppa Italia) - ITALIA 1
