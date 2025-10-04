Oggi in TV, dove vedere le quattro gare di Serie A: alle 18.00 Inter-Cremonese
Dopo l'anticipo di ieri, in Serie A si giocano altre quattro gare: alle 15.00 Lazio-Torino e Parma-Lecce, alle 18.00 Inter-Cremonese, alle 20.45 Atalanta-Como. In campo anche la Serie B, la Serie C e le migliori gare dei maggiori campionati europei.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 4 ottobre.
12.30 Inter-Ternana (Serie A femminile) - DAZN, DAZN 1
12.30 Roma-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Holstein Kiel-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
13.30 Leeds-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
14.00 Oviedo-Levante (Liga) - DAZN
14.30 Union Brescia-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Ascoli-Bra (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Ternana-Pineto (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Atalanta U23-Foggia (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Torres-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Giana Erminio-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Lazio-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Parma-Lecce (Serie A) - DAZN, DAZN 2
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Mantova (Serie B) - DAZN
15.00 Bari-Padova (Serie B) - DAZN
15.00 Monza-Catanzaro (Serie B) - DAZN
15.00 Venezia-Frosinone (Serie B) - DAZN
15.00 Napoli-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT
16.00 Arsenal-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
16.00 Manchester United-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT
16.15 Girona-Valencia (Liga) - DAZN
17.00 Metz-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
17.15 Spezia-Palermo (Serie B) - DAZN
17.30 Crotone-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
17.30 Virtus Verona-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Campobasso-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Renate-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Inter-Cremonese (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Chelsea-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
18.30 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
18.30 Athletic-Maiorca (Liga) - DAZN
18.30 Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
19.30 Cesena-Reggiana (Serie B) - DAZN
20.45 Atalanta-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-Villarreal (Liga) - DAZN, DAZN 1
22.00 Messico-Marocco (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.00 Spagna-Brasile (Mondiali Under 20) - FIFA+