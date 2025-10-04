Baroni atteso quest'oggi all'Olimpico con la Lazio. Il Corriere di Torino: "Una rivincita"
L’edizione torinese del Corriere della Sera di oggi dedica l’apertura alla sfida che attende il Torino in questo sesto turno di Serie A. L’appuntamento è fissato per oggi alle 15:00 allo Stadio Olimpico, dove Marco Baroni tornerà in quello che fino a qualche mese fa era il suo stadio per affrontare la Lazio.
Il Torino dovrà invertire il trend negativo del campionato, dove finora ha raccolto una sola vittoria e un pareggio in cinque gare. Una falsa partenza che avrebbe già messo il tecnico fiorentino sulla graticola.
Se contro la Lazio non dovesse fare risultato, Cairo sarebbe già pronto a sollevarlo dall’incarico, con gli spettri di Palladino, De Rossi o un ritorno di Vanoli, che aleggiano sulla squadra granata.
