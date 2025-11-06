Gasp all'assalto di Glasgow, Leggo in apertura: "Roma obbligata a vincere"

"Gasp all'assalto di Glasgow: Roma obbligata a vincere": titola così questa mattina Leggo in prima pagina. Dopo le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen, la formazione giallorossa deve assolutamente conquistare i tre punti se vuole ancora sperare nell'accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dalle mille incognite dei playoff.

Il tecnico alla vigilia: "Sono concentrato sulla partita di domani, perché questa è un'altra competizione, e poi la partita di domenica e ci penseremo domenica, perché dovrei pensare per riposare, non è la nostra mentalità... Cosa intendiamo per riposare? Scusi, per qual motivo dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo, domani quando si gioca non riposiamo. Faccio fatica a entrare in questa logica del riposo. Se qualcuno sta bene… Se intende il turnover, magari che può giocare anche qualche altro giocatore per valutarlo o perché magari in questo momento sta bene, allora è diverso. Per riposare proprio... Si riposa a casa".