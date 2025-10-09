Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 ottobre
Ci sono appuntamenti da non perdere con il calcio giocato anche in data odierna, giovedì 9 ottobre 2025.
Entra davvero nel vivo la sosta nazionali e il pallone comincia a rotolare pure in Europa, mentre proseguono anche in Africa le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In Asia spazio alle qualificazioni per la prossima coppa continentale, prosegue anche il tabellone degli ottavi di finale al Mondiale Under 20 e tocca all'Italia scendere in campo. Di seguito tutti i principali incontri in programma oggi, con relativo orario.
Qualificazioni Mondiali - Europa
18:00 - Finlandia vs Lituania
20:45 - Austria vs San Marino
20:45 - Bielorussia vs Danimarca
20:45 - Cipro vs Bosnia-Erzegovina
20:45 - Faerøerne vs Montenegro
20:45 - Malta vs Olanda
20:45 - Repubblica Ceca vs Croazia
20:45 - Scozia vs Grecia
Qualificazioni Mondiali - Africa (9^ giornata)
15:00 - Burundi vs Kenya
18:00 - Botswana vs Uganda
18:00 - Liberia vs Namibia
18:00 - Malawi vs Guinea Equatoriale
18:00 - Mozambico vs Guinea
18:00 - Somalia vs Algeria
Coppa del Mondo Under 20 (Ottavi di finale)
21:30 - USA U20 vs Italia U20
01:00 (10/10) - Marocco U20 vs Corea del Sud U20
Qualificazioni Coppa d’Asia (Terzo turno, 3^ giornata)
10:00 - Brunei vs Yemen
11:00 - Pakistan vs Afghanistan
11:30 - Timor Est vs Filippine
12:15 - Sri Lanka vs Turkmenistan
13:30 - Singapore vs India
14:00 - Laos vs Malesia
14:30 - Thailandia vs Cina Taipei
14:30 - Vietnam vs Nepal
15:00 - Tagikistan vs Maldive
16:00 - Bangladesh vs Hong Kong
18:00 - Libano vs Bhutan
18:15 - Siria vs Birmania
