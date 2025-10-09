Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 ottobre

Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Ci sono appuntamenti da non perdere con il calcio giocato anche in data odierna, giovedì 9 ottobre 2025.

Entra davvero nel vivo la sosta nazionali e il pallone comincia a rotolare pure in Europa, mentre proseguono anche in Africa le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In Asia spazio alle qualificazioni per la prossima coppa continentale, prosegue anche il tabellone degli ottavi di finale al Mondiale Under 20 e tocca all'Italia scendere in campo. Di seguito tutti i principali incontri in programma oggi, con relativo orario.

Qualificazioni Mondiali - Europa
18:00 - Finlandia vs Lituania
20:45 - Austria vs San Marino
20:45 - Bielorussia vs Danimarca
20:45 - Cipro vs Bosnia-Erzegovina
20:45 - Faerøerne vs Montenegro
20:45 - Malta vs Olanda
20:45 - Repubblica Ceca vs Croazia
20:45 - Scozia vs Grecia

Qualificazioni Mondiali - Africa (9^ giornata)
15:00 - Burundi vs Kenya
18:00 - Botswana vs Uganda
18:00 - Liberia vs Namibia
18:00 - Malawi vs Guinea Equatoriale
18:00 - Mozambico vs Guinea
18:00 - Somalia vs Algeria

Coppa del Mondo Under 20 (Ottavi di finale)
21:30 - USA U20 vs Italia U20
01:00 (10/10) - Marocco U20 vs Corea del Sud U20

Qualificazioni Coppa d’Asia (Terzo turno, 3^ giornata)
10:00 - Brunei vs Yemen
11:00 - Pakistan vs Afghanistan
11:30 - Timor Est vs Filippine
12:15 - Sri Lanka vs Turkmenistan
13:30 - Singapore vs India
14:00 - Laos vs Malesia
14:30 - Thailandia vs Cina Taipei
14:30 - Vietnam vs Nepal
15:00 - Tagikistan vs Maldive
16:00 - Bangladesh vs Hong Kong
18:00 - Libano vs Bhutan
18:15 - Siria vs Birmania

Articoli correlati
Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza... Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza
Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia
Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia
Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 ottobre Le partite di oggi: il programma di giovedì 9 ottobre
Ceferin: "Il calcio resiliente un'ancora nei momenti difficili" Ceferin: "Il calcio resiliente un'ancora nei momenti difficili"
Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli" TMW RadioAlberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Italia-Israele: la Figc sostiene progetti Uefa per bambini di Gaza Italia-Israele: la Figc sostiene progetti Uefa per bambini di Gaza
L'ECA diventa EFC, Al-Khelaifi: "Club sempre al centro" L'ECA diventa EFC, Al-Khelaifi: "Club sempre al centro"
Balotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente: "Esperienza molto... Balotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente: "Esperienza molto positiva"
Fabrizio Ravanelli: "Alla Juventus ho sbagliato qualche gol ma mai come quello di... Fabrizio Ravanelli: "Alla Juventus ho sbagliato qualche gol ma mai come quello di David"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
3 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
4 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
5 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.1 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.2 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.3 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.4 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Immagine top news n.5 Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione
Immagine top news n.6 Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
Immagine top news n.7 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ekhator racconta il gol col Napoli: "Non ci credevo, l'avrò visto almeno mille volte"
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi: "Pioli, ora è il momento delle scelte. La Fiorentina vive uno stallo pericoloso"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, rifatto il manto del Ricci: ora è in erba naturale come il Mapei Stadium
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, distorsione alla caviglia per Abildgaard. La nota del club blucerchiato
Immagine news Serie B n.2 Monza, niente nazionale per Obiang: un problema all'anca lo trattiene in Italia
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
Immagine news Serie B n.4 Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Bohinen lancia la sfida: "Qui per vincere, siamo i più forti della Serie B"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Haavi amara: "Real Madrid molto forte, non siamo contente del risultato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?