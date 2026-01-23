Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Inter-Pisa

Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo della 22ª di Serie A: stasera alle 20.45 Inter-Pisa, la gara sarà trasmessa da DAZN. Per quanto riguarda la Serie B, alle 20.40 su DAZN sarà possibile assistere a Carrarese-Empoli. Due le gare di Serie C su Sky: Triestina-Lumezzane e Giugliano-Cavese.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 23 gennaio

20.00 Auxerre-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.30 St. Pauli-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

20.30 Carrarese-Empoli (Serie B) - DAZN

20.30 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT

20.30 Giugliano-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT

20.45 Inter-Pisa (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Standard Liegi-Gent (Campionato belga) - DAZN

21.00 Levante-Elche (Liga) - DAZN