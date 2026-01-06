Il curioso caso di Parigi: un giocatore su sei in Coppa d'Africa è nato in Francia

Il Paese più rappresentato in Coppa d’Africa? Non vi prende parte, è la Francia. Il curioso caso emerge dall’analisi portata avanti dal sito transalpino Foot Mercato, che ha studiato le rose delle 24 nazionali partecipanti all’edizione 2025 della competizione, la cui finale è in programma il prossimo 18 gennaio.

Prendendo in considerazione i luoghi di nascita dei 658 giocatori analizzati, ben 107 sono in territorio francese, compresi i i Dipartimenti e le Regioni d’Oltremare. A guidare la geografia della Coppa d’Africa è per distacco la Île-de-France, la regione dove ha sede Parigi, nella quale sono nati più calciatori africani (45) che in qualsiasi altra nazionale africana. La Francia, comunque seguita da Costa d’Avorio e Sudafrica, non è un caso unico, dato che più del 25% dei calciatori della Coppa d’Africa è nato in Europa.

Alcuni dei giocatori africani e parigini sono autentiche stelle della rassegna, come Mahrez, Ait-Nouri, N’Dicka e Seko Fofana. Curioso anche il caso della Guinea Equatoriale: la maggior parte dei giocatori della nazionale è infatti nata in Spagna.