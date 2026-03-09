Rissa dopo un match giovanile in Francia: giocatore accoltellato dal fratello di un avversario

Un grave episodio di violenza ha scosso ancora una volta il mondo del calcio giovanile nel fine settimana. Al termine della partita del campionato Under 20 tra Tolone e Avignone, disputata ieri e conclusa con una netta vittoria dei padroni di casa per 3-0, la situazione è degenerata in un vero e proprio caos.

Secondo quanto riportato dal quotidiano regionale Var Matin, l’episodio più grave si è verificato mentre i giocatori del Tolone si trovavano ancora negli spogliatoi per festeggiare il successo. In quel momento un uomo, identificato come il fratello di uno dei calciatori della squadra di casa, è sceso dagli spalti e ha aggredito un giovane giocatore dell’Avignone utilizzando un coltello.

La scena è stata descritta con grande preoccupazione da un dirigente: "L’uomo ha tirato fuori una lama e ha colpito il giocatore all’altezza dell’inguine. La ferita era impressionante, c’era moltissimo sangue. Voglio però sottolineare che i dirigenti dell’Avignone sono stati esemplari nel loro comportamento per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco e la polizia".

Il giovane calciatore ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante la gravità dell’aggressione, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sull’accaduto è intervenuto anche il commissario di polizia Patrice Buil, che ha fornito le prime informazioni sull’indagine: "Non conosciamo ancora l’origine esatta della rissa. Al momento sappiamo soltanto che l’aggressore è il fratello di uno dei giocatori del Tolone e che ha colpito un calciatore dell’Avignone".

L’uomo responsabile dell’accoltellamento e suo fratello sono stati posti in stato di fermo dopo aver tentato la fuga. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.