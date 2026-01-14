Inter-Lecce 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (12’ st Luis Henrique), Barella (11’ st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (27’ st Lautaro), Carlos Augusto; Bonny (12’ st Pio Esposito), Thuram (42’ st Sucic). A disp.: Calligraris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo. All.: Chivu
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh (41’ st Sala); Pierotti (37’ st N'Dri), Gandelman (24’ st Kaba), Sottil (24’ st Tete Morente); Stulic. A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Perez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Ngom. All.: Di Francesco
Arbitro: Maresca
Marcatori: 33’ st Pio Esposito (I)
Ammoniti: Thuram (I), Danilo Veiga (L), Luis Henrique (I)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.