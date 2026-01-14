TMW Radio Inter, quanto peserà l'assenza di Calhanoglu? Il parere degli opinionisti

Tegola in casa Inter con il nuovo stop di Calhanoglu, che dovrebbe rimanere fermo per un mese. Quanto peserà sulla corsa Scudetto e non solo l'assenza del turco? E come sarà sostituito? Questo il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Nel breve periodo si sostituisce, ma nel lungo è difficile assorbire questa assenza. Ha partite abbordabili in campionato, dovrà gestire in Champions".

Mimmo Cugini: "Lo sostituirà Zielinski, che èstato gia utilizzato in quel ruolo in altre circostanze. È chiaro che adesso le partite sono sempre piu fitte, quindi l'assenza peserà, non tanto per stasera, quanto per le rotazioni. Sul mercato non so cosa verrà fatto, anche perché Frattesi rimane sì in uscita, ma non mi pare ci sia una corsa per acquistarlo. I problemi sono anche sulla fascia destra, ma mi sembra che non ci siano né le volontà né le possibilità di investire".

Giacomo Ferri: "E' venuto a mancare un giocatore fondamentale, ma ha un problema in un muscolo molto delicato. Automaticamente il rientro per me è difficile da quantificare. Da questa cosa negativa però ho visto una cosa positiva, ho visto Mkhitaryan che potrebbe rientrare bene, in mezzo al suo posto vedo Zielinski".

Gigi De Canio: "Per l'eventuale sostituto faccio fatica, Barella è un adattamento. Non so se sia più utile rinunciare alla sua spinta davanti, certamente l'assenza del turco è notevole per l'Inter. Al di là delle geometrie, anche il tiro da fuori e la sua capacità di risolvere le sfide la rendono un'assenza non da poco. Un certo Ancelotti, quando era a Napoli, utilizzava Zielinski in quella posizione ed è stato criticato. Ci ha visto lungo e prima di tutti gli anni invece".

Luigi Apolloni: "Calhanoglu si può sostituire a breve termine. Come sostituto vedo Zielinski, può anche in futuro, visto che si sta pensando di separarsi col turco, ricoprire quel ruolo. Non vedo Barella, che ti dà tanta qualità nella profondità. Zielinski può fare entrambe le fasi".

David Di Michele: "Zielinski è il sostituto migliore che ci possa essere. Barella sì, ma è un giocatore diverso, che sa inserirsi anche. Anche Mkhitaryan e Sucic non hanno quella tecnica e visione di gioco del turco, e anche i tempi di gioco, che sono fondamentai in quel ruolo".