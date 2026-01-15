Italia condannata a Strasburgo per la morte dell'ex calciatore Riccardo Magherini a Firenze

La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 durante un intervento dei Carabinieri. La decisione, adottata dalla Corte di Strasburgo, non mette in discussione le assoluzioni definitive pronunciate in Italia nei confronti dei militari coinvolti, ma riconosce la responsabilità dello Stato italiano a livello procedurale.

Secondo i giudici di Strasburgo, l’Italia ha violato l’articolo 2 della Convenzione CEDU, quello che tutela il diritto alla vita, perché non è stata dimostrata “l’assoluta necessità” di mantenere Magherini immobilizzato a terra in posizione prona. Un elemento centrale della sentenza riguarda proprio l’assenza, all’epoca dei fatti, di linee guida operative adeguate per la gestione di persone bloccate in quella posizione, considerata ad alto rischio sotto il profilo medico. A questo si aggiunge, secondo la Corte, una carenza strutturale nella formazione degli operatori delle forze dell’ordine, giudicata insufficiente a prevenire situazioni potenzialmente letali durante le tecniche di immobilizzazione.

La CEDU ha inoltre evidenziato criticità nella fase iniziale delle indagini, rilevando che alcune testimonianze chiave furono raccolte da soggetti direttamente coinvolti nei fatti, compromettendo l’effettività e l’indipendenza dell’inchiesta. Anche questo aspetto ha contribuito alla condanna dello Stato italiano, pur senza attribuire responsabilità penali individuali ai singoli agenti. Magherini, ex calciatore di 39 anni con trascorsi tra Prato e Savoia, morì per arresto cardiaco dopo essere stato fermato in stato di forte agitazione, aggravato – secondo le indagini – dall’assunzione di sostanze stupefacenti. La Cassazione ha successivamente assolto i tre carabinieri - ed è bene chiarire che su questo aspetto non vi è alcuna novità dalla CEDU -, ritenendo non provato il nesso causale diretto tra la condotta e il decesso. Sul piano risarcitorio, la Corte ha stabilito che l’Italia dovrà versare 140mila euro ai familiari per danni morali, oltre a 40mila euro per le spese legali. La sentenza diventerà definitiva entro tre mesi, salvo eventuale richiesta di rinvio alla Grande Camera.