Udinese, il neo sposo Zaniolo torna in campo con il Lecce

Davis starà fuori un mese, chance per Bayo

(ANSA) - UDINE, 05 FEB - Il neo sposo Nicolò Zaniolo - le nozze sono state celebrate ieri a Moruzzo: dopo sei anni ha pronunciato il fatidico sì a Sara Scaperrotta, mamma del primo figlio e incinta del secondo - tornerà in campo a Lecce. Dopo essere entrato solo nel recupero contro la Roma, l'attaccante potrebbe partire dall'inizio in Salento, anche perché in avanti c'è carenza. Runjaic dovrà fare a meno di Davis per circa un mese dopo il problema muscolare rimediato proprio nel posticipo vinto lunedì sera. Per la sua sostituzione, visto che anche Buksa è ancora ai box, potrebbe esserci una chance per Bayo, con Gueye pronto a subentrare.

Il tecnico tedesco dovrà fare a meno anche degli altri infortunati Kamara e Piotrowski. Visto che l'unico nuovo acquisto di gennaio, Mlacic, non è ancora disponibile, e che Lovric, Palma, Goglichidze e Rui Modesto sono stati ceduti, le opzioni in panchina sono ridotte al minimo: la rosa per la seconda parte di stagione è di 24 giocatori, di cui ben 4 portieri. Verso Lecce, in attesa di capire se anche Sava sarà ceduto, si partirà con soli 16 giocatori di movimento. (ANSA).