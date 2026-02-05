Lecce, in dubbio Stulic contro l'Udinese. Ancora out Berisha

(ANSA) - LECCE, 05 FEB - Il Lecce all'esame casalingo contro l'Udinese per cercare un decisivo cambio di passo in classifica. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana al centro sportivo di Martignano. Lavoro differenziato per Berisha e per l'attaccante Stulic. Il serbo è ancora in dubbio per la gara a causa di una forte contusione che lo ha costretto a disertare anche il match contro il Torino. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. (ANSA).