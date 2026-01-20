Juventus, il mercato può aspettare: ora c’è la Champions

La Juventus, oggi, proseguirà la preparazione in vista della sfida contro il Benfica. I bianconeri saranno in campo alle ore 12 e i primi 15 minuti della seduta saranno aperti ai media. Per questo match mancheranno solo Rugani, Milik e Vlahovic. Perciò il gruppo sarà praticamente al completo. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, Luciano Spalletti sarà in conferenza stampa insieme ad un suo giocatore per presentare il match di domani. Il tecnico di Certaldo difficilmente si sbilancerà sulle sue scelte di formazione. La Juventus, contro il Benfica, vorrà reagire dopo il ko contro il Cagliari. Sabato i bianconeri hanno dominato ma non sono riusciti a portare a casa i tre punti e non stornare la mole di gioco creata hanno addirittura perso. Perciò la Juventus avrà una grande voglia di rivalsa.

Spalletti diviso tra Champions e campionato.

Da domani per la Juventus inizierà un periodo ricco di impegni. I bianconeri torneranno a giocare ogni tre giorni perciò saranno fondamentali le rotazioni. A Cagliari, Spalletti ha fatto riposare Di Gregorio e Thuram. Entrambi torneranno in campo dal primo minuto contro il Benfica, il tecnico di Certaldo, però, potrebbe fare qualche altra rotazione visto che poi domenica ci sarà la sfida contro il Napoli. Queste due sfide saranno particolarmente importanti per la stagione della Juventus. Dunque, Spalletti dovrà calibrare le sue scelte proprio nell’ottica del doppio impegno. Contro il Cagliari, i bianconeri hanno ritrovato Conceicao e il portoghese potrebbe essereutilizzato con parsimonia in Champions per averlo al meglio in campionato. Contro il Benfica sulla trequarti si potrebbe vedere ancora Miretti sulla linea a 3 con Yildiz e McKennie. In avanti, invece, la sensazione è che si ripartirà da David con Openda ancora in panchina. Il belga a Cagliari non è entrato al meglio e dopo le sue buone prestazioni di metà dicembre contro Bologna e Roma sembra essersi perso.

Sì va avanti per Mateta.

Nel frattempo, la Juventus sta lavorando sul mercato e il primo obiettivo della dirigenza è quello di arrivare a Jean-Philippe Mateta. La trattativa con il Crystal Palace va avanti alla ricerca di un accordo su cifre e formula. Il nodo principale è legato al prestito, perché la Juventus vorrebbe un trasferimento temporaneo, mentre gli inglesi preferirebbero un titolo definitivo. Ma i bianconeri non mollano, forti anche dell’accordo già trovato con il giocatore. Il francese vorrebbe trasferirsi a Torino, visto che per lui rappresenterebbe una grande opportunità per la sua carriera e la possibilità di mettersi in mostra a livello internazionale. Mateta sarebbe perfetto per il gioco di Spalletti, che ha bisogno di un uomo di stazza in area di rigore capace di garantire presenza fisica e finalizzazione. La sua versatilità permetterebbe inoltre alla Juventus di avere maggiori soluzioni offensive, potendo affiancare anche giocatori come David o agire da terminale centrale nelle manovre di contropiede. I dirigenti bianconeri stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli economici e trovare la soluzione che possa convincere il Crystal Palace a cedere il francese, consapevoli che un suo arrivo darebbe nuova linfa all’attacco.