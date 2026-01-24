Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Napoli, in panchina conflitto di cuore

Juventus-Napoli, in panchina conflitto di cuoreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:33Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Quintiliano Giampietro per Bianconeranews.com
Juve-Napoli è un match ricco di significati, uno di questi la sfida tra Spalletti e Conte: parte della tifoseria bianconera sogna il ritorno del salentino
TuttoJuve in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoJuve in Podcast
00:00
/
00:00

La Juve contro il Napoli deve vincere per rientrare in zona Champions, Roma permettendo. Sfida personale anche tra Spalletti e Conte che una parte della tifoseria vorrebbe di nuovo sulla panchina bianconera.

Juve-Napoli è anche il confronto tra Spalletti e Conte. In primis però viene il risultato, in base al quale sapremo di più sulle ambizioni delle due squadre, Champions League per i bianconeri, lotta scudetto sul fronte partenopeo. Allo stadio Maradona vinsero i padroni di casa, match in cui Lucio commise qualche errore (scelte iniziali e cambi), rivelatisi poi fatali.
A distanza di oltre un mese e mezzo, le cose sono cambiate. I bianconeri hanno trovato una propria identità e si presentano all'appuntamento con uno stato emotivo buono, complice la qualificazione ai playoff di Champions League. Contrariamente al Napoli, vicino ad una clamorosa eliminazione. Sarebbe l'ennesimo flop europeo di Conte. Considerate anche le assenze tra gli ospiti, se fino a qualche mese fa il pronostico era scontato in favore dei campioni d'Italia in carica, oggi c'è maggiore equilibrio.

Spalletti contro Conte è un ulteriore faccia a faccia di questo Juve-Napoli, anzi il più suggestivo. Un intreccio tra passato e presente, con un futuro tutto da scoprire. Lucio campione d'Italia con i campani tre anni fa, Antonio detentore del titolo. Il tecnico toscano è chiamato a restituire alla Signora il suo antico splendore, come fece il salentino dopo Calciopoli. Tra i tifosi bianconeri negli ultimi anni ci sono divisioni su tutto. Molti per esempio non hanno approvato la scelta di Elkann di ingaggiare Spalletti.
Motivo? Ex Napoli, appunto, peraltro con tanto di scudetto conquistato sotto il Vesuvio, tatuato sul braccio. Per molti juventini inammissibile averlo sulla panchina della Juve.
Stessa divisione su Conte. Alcuni lo considerano il traditore per antonomasia dopo il suo approdo prima all'Inter, poi alla corte di De Laurentiis. Dall'altra parte, però, ci sono quelli che vorrebbero di nuovo Antonio, ritenuto l'unico in grado di risollevare le sorti bianconere. Ora la Juve è di Spalletti. Vincere contro il Napoli per lui avrebbe un triplice significato: risalire in classifica, battere Conte e mettere a tacere i suoi nostalgici.

Articoli correlati
Chivu e quella risposta indiretta a Mou: "Lavoriamo sodo nonostante i rumori di amici... Chivu e quella risposta indiretta a Mou: "Lavoriamo sodo nonostante i rumori di amici e nemici"
Juve, David ammette: "Abbiamo parlato dei fischi in spogliatoio. Parole forti da... Juve, David ammette: "Abbiamo parlato dei fischi in spogliatoio. Parole forti da Spalletti..."
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato
Altre notizie Altre Notizie
La Juventus ricorda l'anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli: "23 anni senza... La Juventus ricorda l'anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli: "23 anni senza l'Avvocato"
Juventus-Napoli, in panchina conflitto di cuore Juventus-Napoli, in panchina conflitto di cuore
Calciomercato Inter, offerto Dibu Martinez e confermato incontro per Mlacic Calciomercato Inter, offerto Dibu Martinez e confermato incontro per Mlacic
Oggi in TV, Serie A: dove vedere Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio Oggi in TV, Serie A: dove vedere Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio
Le partite di oggi: il programma di sabato 24 gennaio Le partite di oggi: il programma di sabato 24 gennaio
Inter-Pisa 6-2: il tabellino della gara Inter-Pisa 6-2: il tabellino della gara
TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione... TMW Magazine n.165 - Serie A. Viaggio nella massima serie al giro di boa della stagione
Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti TMW RadioJuventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.1 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.2 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.3 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.4 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
Immagine top news n.5 Juventus, En Nesyri ha detto sì: cosa manca per chiudere il colpo in attacco
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, il prossimo gigante juventino che ha fatto piangere Cristiano Ronaldo
Immagine top news n.7 La cura Chivu ha funzionato: così Federico Dimarco è diventato indispensabile per l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, pazza idea Verratti per marzo. Si è incontrato con Gattuso e ha dato la sua disponibilità
Immagine news Serie A n.2 Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Como: prima per Obrador, in undici assenti
Immagine news Serie A n.3 Gutierrez svela: "Non sapevo come sarebbe andata a finire, ma il Napoli mi è sempre piaciuto"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, il saluto di Venturino: "La fine di un viaggio lungo 12 anni. Resterò sempre un tifoso"
Immagine news Serie A n.5 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine news Serie A n.6 Chivu e quella risposta indiretta a Mou: "Lavoriamo sodo nonostante i rumori di amici e nemici"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Veni, vidi, vici. Marino torna alla Triestina con una vittoria. Che alimenta i rimpianti
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la Triestina torna a vincere e annulla il -15. Pari fra Giugliano e Cavese
Immagine news Serie C n.6 Latina, arriva l'esterno offensivo Cioffi. Era al Livorno nella prima metà della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.3 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rinnovo da record per Rodman con Washington: sarà la calciatrice più pagata al mondo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?