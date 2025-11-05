…con Cristiano Lucarelli

“Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere”. Così a TuttoMercatoWeb.com Cristiano Lucarelli commenta l’inizio di stagione negativo della Fiorentina.

Il prescelto per sostituire Pioli sembrava D’Aversa. La rivolta della piazza potrebbe aver fatto cambiare idea alla dirigenza…

“Quando è arrivato Allegri la prima volta a Torino ha trovato non so quanti tifosi a contestarlo. La società è stata forte e non si è fatta condizionare. Se un club è convinto di una scelta deve anche prendersi il rischio”.

Cosa succede alla Fiorentina?

“A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tutto fili liscio. Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo”.

La Juve ha esonerato Tudor ed è ripartita da Spalletti.

“Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene”.

Chi per lo Scudetto?

“Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa”.

E la B?

“Il Modena non è una sorpresa, per società, organizzazione e calciatori. La sorpresa è invece uno Spezia in netta difficoltà. La B è un campionato difficile, quando guardi il calendario e arrivi da un brutto risultato non hai mai la sensazione di dire che ti rifarai sicuramente la domenica dopo. Non puoi dare mai nulla per scontato e continuare ad essere l’unico campionato dove l’ultima può vincere contro la prima”.

È tornato in pista Donadoni. Allo Spezia.

“Sono contento per il mister. Una bella possibilità che gli auguro di sfruttare al meglio”.

Chiudiamo con i tre gironi di C…

“Benevento, Catania e Salernitana sono quelle che se la giocheranno fino alla fine. Ci sono squadre rognose come Cosenza, Monopoli oppure Trapani anche se ha la penalizzazione, ma le prime tre mi sembrano più accreditate. Ascoli, Ravenna e Arezzo nel Girone B sono le principali candidate, spero possa risalire anche la Ternana. Nel Girone vedo quattro squadre: Vicenza e Brescia e poi occhio al Cittadella e al Lecco”.

E lei mister?

“Ho avuto dei contatti sia in B che in C vediamo se qualcosa si concretizza”.