Juventus-Udinese 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11' st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29' st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29' st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39' st Zhegrova); David (29' st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36' st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14' st Miller), Lovric, Atta (26' st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14' st Bravo), Buksa (26' st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 23' aut. Palma (J), 23' st rig. Locatelli (J)
Ammoniti: Palma (U)
