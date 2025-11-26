Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo

Camillo Demichelis
La Juventus ha trovato la sua prima vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt per 2-3. I bianconeri non vincevano in Europa, in trasferta, dal 2 ottobre 2024. Adesso, la Juventus tornerà a Torino con una maggiore fiducia in vista dei prossimi impegni, ma Spalletti dovrà analizzare un primo tempo che di certo non è stato soddisfacente. In modo particolare, la prestazione di Adzic ha lasciato parecchie perplessità: un ragazzo così giovane, che ha la chance di essere titolare in Champions League, avrebbe dovuto avere un atteggiamento ben diverso. Spalletti lo ha sostituito nell’intervallo con Yildiz che, di fatto, ha dato quella scossa alla Juventus per ribaltare la partita. I bianconeri hanno cominciato a macinare gioco e hanno trovato il pari con Openda. Dopodiché la Juventus ha costruito una bellissima azione: Yildiz ha servito un assist perfetto e Miretti non può far altro che fare gol. Ma il Var interviene e annulla la rete per fuorigioco. La Juventus, però, non ha mollato e ha trovato il gol grazie a McKennie su assist proprio di Miretti. Successivamente, però, il portiere del Bodo Glimt ha fatto diverse parate e il risultato è rimasto in bilico. Sul finale Cabal ha fatto una sciocchezza clamorosa e ha fatto un fallo da rigore che ha rimesso il punteggio in parità. La Juventus, però, si è buttata in avanti e David è riuscito a trovare la rete della vittoria. Questo successo, sofferto ma prezioso, potrebbe rappresentare una svolta nella stagione europea della Juventus, che ora guarda ai prossimi impegni con rinnovata fiducia.

Spalletti soddisfatto del lavoro fatto dalla sua squadra.
Luciano Spalletti, dopo la vittoria contro il Bodo Glimt, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Il primo tempo l’abbiamo giocato male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro. Hanno tecnica e velocità che mettono in difficoltà. La squadra un po’ di cavalli addosso li ha, una vittoria importantissima per noi perchè è la prima volta che li vedo con la faccia un po’ rilassata negli spogliatoi e sono felice per questo, se la sono meritata questa vittoria”. Il tecnico di Certaldo ha apprezzato in modo particolare il carattere della sua squadra: “È troppo presto per tutto, perchè quando hai l’osso in bocca non lo vuoi mollare. Questo è un campo particolare questo, dove fanno fatica tutti e Aver vinto questa partita è da calciatori che hanno un carattere e una personalità”. Inoltre, Spalletti ha spiegato quali sono state le difficoltà di giocare sul campo sintetico: “C’è differenza dall’erba reale e la mia squadra ha il merito di adattarsi bene a questa difficoltà. che era oggettiva per noi. Però a questi climi avere un’erba vera non è facile, però il campo per quello che si è visto è un campo dove si può giocare a clacio e ci sono state belle giocate delle due squadre. Io sono convinto che il Bodo migliorerebbe su un campo in erba”.

Gol preziosi per Openda e David.
La buona notizia per la Juventus, nella serata di Bodo, è stato il ritorno al gol di David e Openda. Spalletti, al termine del match, ha parlato proprio dei suoi due attaccanti: “Importante ritrovare il modo di stare dentro una partita da sbattimento, attacco-difesa a tutto campo. Mantenere i ritmi. David lo sappiamo che ha qualità per fare goal, i numeri dicono quello, poi dipende che partita si vuol giocare. I numeri si fanno in due metri di scrivania e poi son da spalmare in campo. La partita è una scatola da riempire di cose. Se non pressi, se non fai rientri, la perdi questa. E’ stato bravo a stare dentro la partita e fare un goal fondamentale e per un attaccante il goal è tutto”. Infine, Spalletti ha spiegato qual è stata la cosa più bella della serata di Bodo: “La cosa più bella è che la squadra abbia fatto questo balzo in avanti per tutta la partita e abbiamo giocato a viso aperto con questo livello qua. Noi nelle scorse partite siamo stati sotto livello e adesso lo pretendo sempre. Io sono felice quando quelli vicino a me sono felici. Nel calcio la felicità è vedere sorridere i tifosi che sono venuti fin qui. Non lo faccio per me, non mi importa. Vedere i giocatori che hanno la testa meno abbassata mi rende felice, la maggior parte del tempo io la passo con loro. Adesso che abbiamo l’osso in bocca non vogliamo mollarlo”.

