A gennaio resta, ma poi che succede? Inter, il rinnovo di Calhanoglu un tema per la primavera

Il nome di Hakan Calhanoglu resta al centro delle attenzioni, anche mentre il regista nerazzurro è costretto allo stop per infortunio. Il centrocampista turco, fermo ai box e atteso di nuovo in campo soltanto all’inizio di febbraio, continua infatti a essere uno dei profili più osservati sul mercato internazionale. In questi giorni il Galatasaray è presente a Milano, ma da viale della Liberazione filtra una linea chiara: l’Inter non intende programmare incontri né aprire alcun canale di dialogo con il club di Istanbul per il suo numero 20. La posizione della società è netta e non prevede trattative in questa fase.

Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2027 e il tema del suo futuro verrà affrontato più avanti. In primavera, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, le parti potranno sedersi attorno a un tavolo per valutare la possibilità di proseguire insieme oltre l’attuale accordo. L’Inter non vuole arrivare a ridosso della scadenza con un giocatore così importante e considera il rinnovo una strada percorribile.

Il turco, del resto, si è confermato un elemento centrale anche nel nuovo corso tecnico. Dopo essere stato un punto di riferimento nell’Inter di Simone Inzaghi, Calhanoglu si sta rivelando altrettanto strategico nello scacchiere di Cristian Chivu, che ne apprezza leadership, qualità in regia e capacità di incidere nelle due fasi. Per ora il presente parla di recupero fisico e di rientro programmato a febbraio. Sullo sfondo, però, il futuro resta un tema caldo: l’Inter osserva, prende tempo e prepara il terreno per una decisione che arriverà più avanti, con l’obiettivo di non perdere uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro.